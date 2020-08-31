台股上周五（8月28日）全體上市公司總市值為38兆7,226.10億元，較前周五（21日）總市值增加3,740.67億元，周增幅為0.98％。群益證券看本周台股指數區間為12,500-12,900點，本周看好四大題材類股，包含：台積電供應鏈、5G通訊股、遠距概念股、水泥股等。

群益證券分析指出，近期五項國內外利多因素：

1.美中雙方於8月24日透過通話恢復談判，討論第一階段貿易協議的執行進度。中國大幅增加對美國採購量，雙方同意繼續推動落實第一階段貿易議題。

2.7月M1B及M2年增率各上揚至10.3％及5.89％，分別創近10年及近5年新高，資金淨匯入及放款與投資成長增加，國內資金動能無虞有利台股。

3.台灣景氣領先指標已經出現兩個月回升，國內疫情控制得宜激勵股市上揚，消費人潮明顯回流，帶動零售及餐飲業回溫，景氣短期間呈現回溫態勢。

4.美國新增確診病例從過往的高峰每日7~8萬例，下滑至每日低於5萬例，反映出美國疫情已漸漸改善當中。

5.資金行情追捧科技股，蘋果、特斯拉、臉書股價均創新高。

(工商 )