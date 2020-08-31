墨西哥廉價航空公司英特捷特（Interjet）周日（30日）宣布，他們將從9月起重啟更多國內航線並增加航班頻率，希望提供給民眾更多熱門旅遊景點選擇。

新冠疫情重創全球旅遊需求，英特捷特航空同樣難逃衝擊，幸好該公司今年7月時獲得1.5億美元注資，使得該公司得以進行重整計畫，藉此度過疫情帶來的營運困境。

英特捷特航空表示，他們恢復國內航班時將加強防疫工作，像是提供給旅客免費病毒快篩與N95口罩等。英特捷特航空是墨西哥三大航空公司之一。

(工商 )