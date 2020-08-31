墨西哥廉航Interjet 9月起重啟更多國內航線 09:292020/08/31 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 墨西哥廉價航空公司英特捷特（Interjet）周日（30日）宣布，他們將從9月起重啟更多國內航線並增加航班頻率，希望提供給民眾更多熱門旅遊景點選擇。 新冠疫情重創全球旅遊需求，英特捷特航空同樣難逃衝擊，幸好該公司今年7月時獲得1.5億美元注資，使得該公司得以進行重整計畫，藉此度過疫情帶來的營運困境。 英特捷特航空表示，他們恢復國內航班時將加強防疫工作，像是提供給旅客免費病毒快篩與N95口罩等。英特捷特航空是墨西哥三大航空公司之一。 (工商 ) #英特 #捷特航空 #Interjet #國內航線 #墨西哥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 墨西哥廉航Interjet 9月起重啟更多國內航線 09:292020/08/31 財經 華航與捷克參議長交流 評估台北-布拉格航線 13:372020/08/31 生活 達利歐、巴菲特改抱黃金 看透兩大股神的新買進邏輯 00:012020/08/31 財經 三雄回擊 航空卡大亂鬥 04:102020/08/31 生活新聞 緯穎、勤誠 需求轉強權證旺 04:102020/08/31 證券．權證 國內第三家 食藥署核准高端疫苗第一期臨床試驗 10:442020/08/31 生活 《國際社會》全球新冠確診破2500萬人 美國破600萬大關 10:512020/08/31 財經 巴菲特增持5大商社、經濟數據佳 日股早盤大漲450點 11:032020/08/31 財經 16家上市公司 9月法說 04:102020/08/31 投資理財 耐特以服務取勝 創新塑化市場 04:102020/08/31 產業．科技 財經熱門新聞 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經 - 工商時報 台股驚現「3頭」就嚇到？散戶9月賣股票的下場 - 財經 聯發科與死敵搶奪5G陸市占 申請出貨華為成決勝關鍵 - 財經 蘋果A16搶輸了 台積電3奈米頭號客戶換人 - 財經 鑽禁令漏洞 美企晶片搶大單 華為新業務拚取代智慧機地位 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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