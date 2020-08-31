南韓統計局周一公布新數據，七月包括採礦、製造業和瓦斯電力的工業產出出現連續第二個月上揚。然而現階段在八月新冠疫情的再惡化，預計將影響隨後的經濟表現。

七月工業生產(工廠產出)經季節調整較上一個月增加1.6%，不如經濟學家預測的中位數+1.9%，也少於六月的大增7.2%。

與去年同期相比，工業生產則萎縮了2.5%，較前一個月的減少0.5%更差，也不如路透預測的跌1.2%。

在零售銷售方面，七月的表現則較前一個月大跌6%，設備投資則按月跌2.2%。包括汽車的耐久財銷售則暴跌15.4%；包括化妝品等非耐久財的銷售則小跌0.6%。

統計局一名官員指出，七月的消費下跌，反映了民眾在五月和六月花費了手中多數急難救助金。

南韓在九月初的本周延長了第二等級的社交距離警示，並且在首都圈以及鄰近地區加強了較嚴格的商業限制。在八月下旬此波新冠疫情危機，有可能會削弱部分經濟復甦的動能，並表現在未來經濟數據上。

(時報資訊)