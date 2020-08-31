東森(2614)集團攜手envy studio，共同研發「智能魔鏡」，透過魔鏡，將美髮業從原本的美髮技術服務、店販商品外，增加了廣告收入及電子商城收入，目前已經有許多美髮業者簽訂服務合作，未來也將在名留200家門市導入，預計2024年會與1萬家以上美髮業者合作，安裝4萬個魔鏡，達到美髮市佔20%。

有別於傳統髮廊印象，envy studio結合最新科技如：手機支付、OMO(線上線下整合)、線上購物等於一體，為消費者帶來最新奇的體驗，其中「智能魔鏡」集鏡面、觸控、娛樂於一體，搭載AI人工智慧技術能即時推薦髮型、玩美移動的AR(擴增實境)即時變換髮色、頭皮檢測等功能，真正將科技融入日常生活。

東森集團總裁王令麟表示，Envy Studio跟東森的合作，代表美髮業邁向新科技，也代表東森的線下媒體新整合、新布局，兩家公司異業結合，透過魔鏡將美髮業從原本的美髮技術服務、店販商品外，增加了廣告收入、電子商城收入，東森還將提供新聞雲的免費新聞與節目內容，幫美髮業做到更好的客情服務。

目前除了Envy Studio，已經有許多美髮業者與東森簽訂服務合作，未來也將在名留200家門市導入，我們預計，在2024年會與一萬家以上美髮業者合作，安裝4萬個魔鏡，達到美髮市佔的20%。

(時報資訊)