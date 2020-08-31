PJ Tucker got into Dennis Schroder's face 😳 pic.twitter.com/fe4My9eKWG — Bleacher Report (@BleacherReport) August 30, 2020

聯盟這下子是打算各打五十大板了事嗎！雷霆後衛薛洛德前役在防守時，故意偷打火箭前鋒塔克「要害」引發兩人激烈衝突，隨後都被驅逐出場，聯盟判罰在31日出爐，兩人各被罰款2.5萬美元(約台幣73萬)，也都沒有遭到禁賽處分。

事實上薛洛德這個動作相當沒品，因為當時他正在追防火箭「大鬍子」哈登，眼見塔克站前幫忙卡位，薛洛德竟直接把手伸到塔克兩腿中間，相當用力往上擊打，這種動作明顯是想傷害對手，也難怪塔克隨即起身從後方頭槌薛洛德出氣。

當時賽後雙方各持一詞，都認為是對方球員的錯，哈登表示，「假如薛洛德只是做出一個正常犯規動作，塔克不太可能做出那麼大的反應。」雷霆總教練多諾凡也替薛洛德喊冤，「我可以理解為何塔克如此生氣，可是塔克非法掩護在先。」

聯盟為何沒祭出禁賽處分理由相當明顯，因為雷霆跟火箭目前還在進行季後賽首輪系列戰，火箭暫以3勝2敗領先，雙方G6將於9月1日開打，假如宣告薛洛德或塔克禁賽，雙方戰力都有一定程度影響，為了收視率，聯盟只好輕判了事。

(中時 )