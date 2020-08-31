2020新竹市國際風箏節昨日出現一幕驚恐畫面，1名年僅3歲女童遭風箏尾巴纏繞身體後，被強勁風勢帶起竄飛上天，人在半空上下左右瘋狂甩動，民眾見狀嚇得驚聲尖叫；驚魂30秒後，民眾趁風勢暫歇一把抱下緩緩墜落的女童，所幸僅頸部臉部擦傷，緊急送醫救治，新竹市政府宣布暫停現場所有活動。

新竹3歲女童捲上天驚魂 5年前一男童遭巨型風箏纏腳繩斷重摔死

新竹市國際風箏節昨（31） 日於南寮漁港旁國際風箏賽場舉辦，吸引5萬人次進場，但下午現場工作人員準備施放糖果風箏時，領航風箏的24米長尾因7級陣風颳來，捲住一旁的女童，瞬間飛竄上天空，女童被帶上天空約30秒，才因風勢暫歇緩緩墜地，一旁民眾連忙上前抱下。女童驚恐不已，落地後嚇得大哭，父母也被嚇壞，所幸送醫後，僅頸、臉擦傷紅腫，市府派員到醫院慰問，並全面暫停活動。

而相關類似案件於5年前越南也曾發生過，但該男童就沒有新竹女童如此幸運了。2015年，越南盛大舉辦風箏節時，一名5歲男童腳遭20米長的巨型風箏線纏繞，風箏線拉至10多米高的半空中，現場尖叫聲四起，只見男童在空中轉了幾圈後，因風箏線斷裂，摔落地面，送醫搶救後還是無法挽回，重傷不治。

昨日新竹女童事發後，新竹市長林智堅也在臉書上發文致歉，表示在事故發生後第一時間，活動單位即全面暫停現場活動，確保民眾安全，並由工作人員陪同家長與小朋友就醫。市府團隊也隨即前往醫院探視，所幸孩童經檢查後一切平安，目前已經在市府同仁陪同下返家休養。

(中時新聞網)