夫妻生活一週一次比較好？她分析直言：硬做沒幫助

許多人想要恩愛，卻還沒準備好當父母，這時候如何選擇適合的避孕方式就很重要了。「知識型YouTuber」理科太太講解科學知識風格獨樹一格，吸引百萬人訂閱，最近她推出「15種避孕方法選擇」影片，其中兩種避孕率高達99%，即便沒有使用保險套進行性行為，都能難讓女性受孕。

理科太太透露自己有裝子宮內避孕器，避孕率高達99%，很多人聽到她有裝都露出恐懼的表情，不過，理科太太解釋子宮內避孕器就像是「pizza盒裡的白色支撐三腳架」，只有醫生能裝，過程中會刺刺的，安裝完不會有任何異物感，可使用5年，位置也不容易跑掉，不過，由於每個人體質不同，有些女性有5%的機率會增加體重，還有減少月經量。

另一種避孕率99%的方式，即是口服避孕藥，它是透過賀爾蒙（雌激素、黃體素）抑制排卵，適合不會忘記定時服用的人；事後避孕藥12小時內服用效果最佳，但副作用較高。另外，還有賀爾蒙貼片、注射黃體素、陰道環等多種方式，由於女性年齡增加、風險也會隨之提升，可以與婦產科醫生一同評估哪種方式最適合自己。

除了以上提到的避孕方式，理科太太也有分析最傳統的保險套，避孕機率是82%，女性保險套則是79%，不過，她表示自己的兒子就是「勇敢突破重圍的精子」，使用保險套仍中獎，雖然避孕率沒有像上述方式那麼高，但卻是避免性病傳染的好方法。最後，理科太太提醒，「體外射精和算安全期，都是有可能讓你懷孕的方式」，奉勸沒準備好的男女不要輕易冒險。

影片來自YouTube，如被移除請見諒。

(中時新聞網)