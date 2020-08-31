反種族歧視示威者與支持川普團體29日晚間在奧勒岡州波特蘭市爆發肢體衝突，1人不幸中彈身亡，美國總統川普對此大為光火，天未亮就狂發連串推文，痛批波特蘭市市長無能。

美國非裔男子布雷克遭警察連開7槍半身不遂，再度引爆全美反種族歧視示威抗議，29日晚間，600輛載著川普鐵粉的車輛進入波特蘭（Portland）市中心參加挺川普活動，挺川普與反川普隊伍稍後在街頭對峙，雙方爆發衝突，一名男子在衝突中遭槍擊喪命。《紐約郵報》（New York Post）報導，受害男子身分已經確認，是當地極右派團體「愛國祈禱者」（Patriot Prayer）的支持者丹尼爾森（Aaron Danielson）。

針對波特蘭衝突造成1 人喪命，川普昨（30）日也在推特為逝者哀悼。不過川普似乎因為這場衝突輾轉難眠，《紐約郵報》報導，美東時間30日凌晨5點未到，川普就開始狂發連串推文，痛罵民主黨籍波特蘭市市長惠勒（Ted Wheeler）「無能」。

當天，川普的第一則推文指出，「在經過95天親眼目睹以及無能市長承認不知道自己在幹嘛後，波特蘭會發生大反彈並非不可預見，波特蘭市民不會再忍受沒有安全這件事，這個市長是個蠢蛋，讓國民兵進駐！」

川普後續又轉推連串和波特蘭衝突有關的推文，痛罵惠勒「無能」，「就和瞌睡喬一樣，這不是我們偉大的國家想要的，他們要安全和保護，不要削減警察經費。」

罵完惠勒，川普開始把炮口指向民主黨，並且宣稱自己能在1小時內平定動亂。他說，「我們偉大的國民兵能夠在1小時內解決這些問題」，「波特蘭市民和其他民主黨人領導的城市已經對舒默（Chuck Schumer）、裴洛西、和這些地方領導人感到厭惡。」

(中時新聞網)