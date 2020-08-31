美國食品藥品監督管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）表態，為了能盡快提供新冠狀病毒疫苗，FDA準備跳過完整的聯邦審批程序。

哈恩在接受金融時報訪問時表示，他願意考慮在新冠狀病毒疫苗完成第三期臨床試驗之前授予緊急授權，但他也強調此舉並非迫於川普政府要求加快疫苖審批的施壓，他表示，如果好處大於風險，在第三期臨床試驗完成前授予緊急授權，是合宜之舉。

哈恩在接受訪問時表示，這是由疫苖開發者決定要申請授權或批准，而我們會對他們的申請做出裁定，如果他們在第三期試驗結束前提出申請，我們或許會判定可以、也可能認為不宜，我們會做出決定。

一周之前，在美國總統川普在沒有證據的情況下，指控FDA試圖拖延對新冠疫苖與療法的審批在政治上打擊他之後，FDA批准了康復血漿用於治療新冠肺炎住院病患的緊急授權，儘管部分衛生官員質疑相關臨床試驗數據太弱，無法證明該療法可被廣泛採用。

哈恩接受金融時報訪問時表示，他不會只為了取悅川普，在疫苖事務上倉促行事。他表示現在是疫情與大選年重疊，但FDA將堅持其核心原則，「這將是一個基於科學、醫學與數據的決定，而非政治決定」。

此外，他表示在臨床試驗完成之前的緊張授權，可能用於安全地提供部分群體先行接種，這和完全批准並不相同，「緊張授權在法律上、醫學上與科學上的標準，就是在公衛緊急事件中，該疫苖的好處超過風險」。

(時報資訊)