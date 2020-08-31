高雄市傳出14歲劉姓女國中生疑似與網友相約碰面，29日自高雄搭高鐵到新竹，搭上陌生人車後失聯，劉女母親心急PO網找人，並報警尋求協助。警方利用定位發話功能，發現劉女最後位置，在台北市中正區水源路附近。警方調閱監視錄影，今（31日）確認載走國中女的車輛還在水源路一帶，北市中正分局分局已派員前往搜索。

女國中生母親報案後，警方透過電信公司以手機GPS定位協尋，發現她最後位置於台北市中正區水源路，但隨後手機關機失去訊號。據ETtoday報導，不過警方調閱監視錄影，掌握載走少女的車輛車牌及車主身分，經查今天仍在北市水源路一帶，稍早中正分局已派員前往該處尋找少女蹤跡。

女國中生母親報案指出，女兒穿著黑色上衣、深藍色短褲、揹灰色包包，29日中午12點多與朋友出去玩後即失聯，原以為女兒只是跟朋友去旗津玩，經檢視其女兒與手機對話紀錄，發現其女兒疑似搭高鐵前往新竹見網友。

據了解，劉女與同學29日中午一同搭高鐵北上新竹，隨後獨自搭乘一輛豐田計程車離去，2人相約下午5時碰面，同學卻遲遲等不到劉女出現，便再搭乘高鐵返回高雄，並通知劉女家人。

警方使用手機定位發話功能找人，發現最後位置在台北市中正區水源路附近，已調閱監視器畫面，盼儘快找到女學生。

而劉女學校也發表3點聲明：

一、高雄市某國中女學生29日搭高鐵至新竹見網友疑似失聯，其母已向警方報警啟動協尋。

二、學校表示學生上課狀況正常，與同學互動人際關係良好，除在網路上與朋友間往來較爲活絡外，並無發現有其他行為問題。

三、學校知悉學生疑似失聯後，已透過女學生互動密切交友圈，以及網路社群全力協尋。

(中時新聞網)