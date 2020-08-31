梅西(Lionel Messi)的脫逃計畫又遇上新難關，除了母隊巴塞隆納不肯放人，西甲本周發出的聲明再給他多加了一道緊箍咒。西甲宣稱梅西的7億歐元買斷費「依然有效」，不受疫情停賽影響。這讓巴薩有聯盟當靠山，他們拒絕接受外界所有球隊的議價電話。

依照合約，梅西原本該在6月行使脫逃資格，但因為新冠疫情停賽，弄到8月才踢完歐冠。等梅西踢完歐冠，巴薩又不認帳了。換言之，西甲和巴薩藉著新冠疫情，讓梅西踢到8月，然後再判定他的脫逃條款過期。其他球隊若堅持要買梅西就必須支付7億歐元給巴薩，形同斬斷他的出路。

外媒分析，動彈不得的梅西除了對簿公堂，只能採取「不合作運動」，例如缺席季前訓練，而他確實也這麼幹了，還片面宣告自己不再是巴薩球員。崩潰的球迷上周集結在巴薩球場，哀求梅西不要走，並將怒火發洩在經營不力的會長巴圖莫(Josep Maria Bartomeu)身上，鬧到必須由警方出面驅離。

對於西甲來說，他們已經失去另一位頂級球星C羅(Cristiano Ronaldo)，現在更不想讓梅西出逃。梅西因為不爽西班牙政府，這次很大機率會轉到英超，首選是財力無限的曼城。曼城今年2月因為「支出過大」而被裁罰禁賽兩年歐冠，7月時上訴成功解禁，強大的競爭力加上老教頭瓜狄歐拉(Pep Guardiola)坐鎮，非常具有吸引力。

(中時新聞網)