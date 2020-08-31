澎恰恰借高利貸負債2.4億 謝晨彥：人急找錢智商會降低

藝人澎恰恰為籌措拍攝電影資金，去年10月接到自稱「小陳」的25歲男子吳宣學，佯稱可借1000萬元資金，須先付180萬元支票當手續費，但吳之後消失無蹤，資金亦無下文。澎始知受騙，警方逮捕吳宣學及放款業者李姓男子2人，台北地檢署今依詐欺罪起訴吳男。另李僅是出借帳戶給吳使用，罪嫌不足獲不起訴。

檢警調查，澎恰恰去年10月為籌拍電影，急需資金，在友人介紹下向自稱「小陳」的金主吳宣學借款1000萬元，但要求澎先付180萬元的保證金、手續費，澎即開支票給吳。但吳拿走支票後藉故推諉，拖到11月中旬，吳人間蒸發，澎找不到人，今年4月間向刑事局報案。

警方6月17日在台北市、宜蘭逮捕吳男、李男到案；檢方訊後諭令吳、李各以15萬元、5萬元交保。據了解，吳男供稱，他與澎是借貸關係，是怕澎還不出錢才軋支票，否認詐欺。但檢方不採信吳說詞，依詐欺罪起訴。至於李男僅提供帳戶給吳使用，並不知情，另不起訴。

(中時 )