熬夜的理由百百種

「哈～（打哈欠貌）好睏…」「你精神看起來很差，你又熬夜了嗎？」「對阿…我昨天三點多才睡」明明大家都知道熬夜不好，容易精神不濟又傷身，為什麼還是有很多人常常熬夜甚至樂此不疲呢？

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，台灣的網友為什麼都不趕快睡覺，總是熬夜當熊貓？

No.13 床伴打呼磨牙噪音干擾

有人很淺眠，只要有細小的聲音就睡不著。如果床伴會打呼或磨牙，你一定痛苦不已，這種熬夜真的是逼不得已啊QQ

通常遇到這種狀況，睡眠品質就會變得很差，有些人會要求床伴不能先睡著，要等自己睡著才可以睡。有網友表示，有時候真的吵得睡不著覺，看到對方睡得這麼香甜，真的很想伸手把他巴醒！

No.12 遠距離戀愛視訊講電話

很多情侶因為分隔兩地只能兩三周見一次面，還有一些跨國的異地戀，甚至好幾個月才能見上一次，無法感受對方的溫度與陪伴，這時候，跟對方視訊通話、分享一整天的生活大小事就成了最幸福的事。

就算講了好幾個小時也捨不得掛掉電話～熬著夜體驗幸福，能夠聽著對方的呼吸聲睡著，就算頂著熊貓眼也甘願呢！

No.11 打麻將摸幾圈摸到天亮

「賭性堅強」的台灣人常會因為手癢，在閒暇的時候找三五好友打麻將摸個兩圈，因為打牌的速度都不太一樣，常常摸著摸著就打到通宵了XD

通常打牌的時候，只要小賭怡情，意思一下就好，可不要因為太在意輸贏而傷了和氣，也要注意一下休息時間比較好唷！

No.9 追賽看球不可錯過直播

每到運動賽事即將展開的時候，總有世界各地的運動迷，爭相結伴一起在酒吧或是家裡，黑著眼圈熬著夜，屏氣凝神地守在大螢幕前，聲嘶力竭地為運動員加油。

尤其是四年一度的世足或是奧運，就算只是一日運動迷，也會覺得熬夜追賽看直播真的是很chill又熱血的事情～而且看到自己支持的隊伍獲得優勝，真的是比什麼都開心，熬個幾天夜又算什麼呢？

No.8 終於有自己的時間捨不得睡

每天，從早上一睜開眼睛，就要開始梳洗準備上班、通勤，到了公司就不停地開會、工作、開會、工作（無限迴圈），有時候甚至連吃午餐的時間都沒有。

下午繼續趕工，有時候都不知道自己為誰辛苦為誰忙了，到了晚上回到家，經過一整天的辛勞，總算有空把時間留給自己，既然跟自己相處的時間這麼寶貴，怎麼會捨得就這樣去睡覺，把這一天結束呢，於是就變成報復性熬夜了，即使知道傷身，還是忍不住持續的當熊貓下去。

No.6 滑手機滑到時間流逝了

「我今天一定要早點睡！」發下宏願之後，就快快梳洗完畢，然後躺在床上，開啟自己的睡前儀式，滑～手～機。

睡前總免不了要滑一下手機，看看臉書、滑滑IG，看看大家今天去了哪裡、吃些什麼；或是看看YouTube開啟的小鈴鐺通知，又有那些影片上架了…滑著滑著，一不小心就深夜了QQ，不是我不想早睡，是有太多東西要follow了呀XD

No.4 追劇想趕快看到結局

下班回家來悠閒追個劇是很多人都會做的休閒娛樂，還常常會追到廢寢忘食。「所以男女主角在一起了嗎」、「接下來怎麼樣了」、「快把誤會解開啊」，一整個超投入劇情。

看劇的人總是忍不住想知道劇情接下來的發展，比劇中角色還要著急，然後不知不覺天就亮了，莫名又熬夜了啦啊啊啊！

No.3 讀書報告考前抱佛腳

人都有個壞習慣，總要拖到最後一刻，快要考試或交報告都是圖書館、K書中心爆滿時，心裡想著：「完了，快寫／念不完了！」然後熬夜拚到去課堂的最後一刻XD

有網友表示夜深人靜的時候，容易幫助思考、文思泉湧。不管怎樣還是提前準備，時間才比較充裕又不傷身噢～

No.2 健康問題身體不舒服

有時候健康問題也會發生熬夜的狀況，像是感冒夜咳或是長期疲勞、肩頸痠痛等等身體各種不舒服的情況，就會很容易睡不著；而現代的人工作、生活壓力大，一到了晚上，焦慮、憂鬱伴隨而來，很容易就失眠，就算睡著了，也會因為睡眠障礙一直睡不好。

長久下來只會惡性循環，狀況越來越差，一定要趕緊想辦法解決，尋求專業醫生的協助喔！

No.1 工作加班為拚一口飯

來個靈魂發問：「人生在世，為什麼要工作呢？」工作那麼累，雖然很俗氣，但就是為了錢啊～（醜哭）

很多人都是為了五斗米而熬夜，加班、上夜班、責任制，等到把今天的工作做完的時候，都已經夜深了（眼神死）。剩下的時間，真的是拿來睡覺都不夠。讓網友崩潰許願，如果一天有超過24小時，是不是能有更好的規劃、不用熬夜了呢？（搞錯重點了XD）

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年09月01日至2020年08月30日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『熬夜理由』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)