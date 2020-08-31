日本經產省(METI)周一公布新數據，七月工業產出較前一個月上揚8%，為連續第二個月上升，六月為增加1.9%，顯示日本工廠活動從新冠疫情泥沼中，暫時出現回升。

8%的數據表現亦優於路調查的5.8%。經產省調高了預測，預計八月和九月的工廠產出分別為上升4%和1.9%。

七月的連兩個月上升，另一原因為五月工業產出經歷了自金融風暴以來的最低點，事實上七月的工業生產水準仍低於疫情前的水準。

在零售銷售方面，七月則出現連續第五個月的下跌，較去年同期下跌2.8%，劣於路透調查的中位數減少1.7%。七月零售的下跌速度較高，顯示民間消費的憂慮增加，而民間消費占了日本經濟半數以上。六月的零售銷售為下跌1.2%。

周一的數據凸顯了日本在4~6月的季度GDP出現27.8%的萎縮，經濟仍然脆弱，疫情對日本國內和國外的需求皆產生嚴重衝擊。然而分析師亦認為，從五月底解除緊急事態宣言以來，經濟已經觸底回升，在擔憂第二波疫情爆發下，認為經濟將溫和回升。

(時報資訊)