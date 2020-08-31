台股即將進入9月，法人建議大型股觀望，小型股波段操作進出。富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，短線上台股因科技類股漲多整理，大盤指數空間不大，維持狹幅區間整理，但因資金行情火熱，類股輪動快，儘管科技股短線高檔整理，但傳產類與生技股可望接棒演出，短期內留意高檔風險，操作上以選股不選市為主。台股早盤航運股陽明(2609)、台驊投控(2636)及中菲行(5609)航出現報復性反彈。

周書玄表示，雖然大盤指數空間不大、但不同產業類股仍有表現機會，先前受疫情影響拖累實體消費類股不佳，但跟隨歐美疫情緩和後，人潮逐漸出現，實體店面消費有望復甦，觀察包括:自行車、運動器材、高爾夫球具等，先前較乏人問津，但現在卻因擔憂疫情重來，將有拉貨效應，甚至戶外運動用品等訂單人氣漸回籠，預期股價具表現機會。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸分析，基本上，無論美國或台灣科技相關類股仍具領軍向上的作用，看好的趨勢不變下，有關5G、高速運算、網路通訊、資料中心等仍具有領先趨勢，雖短線漲幅稍微停頓，但期望第四季旺季行情能再來，以驅動股價向上攀升。操作上，郭修伸也建議，投資人仍可以利用科技產業為主軸，搭配傳統產業具資金輪動的標的來操作，包括:貨運、自行車、醫療器材、居家運動用品等皆是持續看好之國際疫情受惠者，在資金輪動下，短線傳產、貨運、資產類股仍有機會，可望持續落後補漲。

(時報資訊)