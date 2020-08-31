蔡政府宣布開放美牛豬進口話題熱議，高雄市長陳其邁31日前往高雄三民家商關心開學狀況，對於藍營要求陳其邁兌現「美豬進口，總統下台」的承諾，他表示，時空背景已經不同，現階段除了要增加豬農收入，同時加入國際經貿組織，打入國際市場。

陳其邁表示，時空背景已經不同，所以有不同做法，無論是要加入國際組織，或是國際標準的訂定，甚至台灣豬當時不能出口，現在已能出口，情況已經改變，現階段除了要增加豬農收入，一方面也要加入國際經貿組織並打入國際市場，當然在政策上，中央在政策的制定過程中，必須考量整體國家利益做出調整。

陳其邁強調，現在時空環境不同，台灣要加入國際組織，簽訂投資協議必須遵守國際規定，中央跟地方會通力合作保障豬農收入，提升豬農競爭力並加入國際市場，做豬農後盾，無論生產、產銷都會有相關配套措施。

陳其邁指出，8年前馬政府就已經開放萊克多巴胺的美牛進口，民眾已經吃了萊克多巴胺的美牛多年，在國內現有的統計資料，國人大多選擇台灣溫體豬，美豬進口已經過20多年，市占率僅有1％，美牛則是美豬的6倍以上。

陳其邁力挺中央政策，但對校園安全不敢輕忽，陳其邁表示，為了讓家長安心，在高雄學校的營養午餐全面只限用國產豬。

(中時 )