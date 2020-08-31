道奇隊今（30）日以7比2擊敗德州遊騎兵隊，比賽中一共擊出3支全壘打，使得8月份累計達到57轟，打破國家聯盟單月最多全壘打紀錄，原紀錄是去年6月勇士隊的56轟。道奇隊明日休兵，正好趕在8月間最後一場比賽締造新猷。

此役道奇隊在第1至3局各敲1轟，分別由席格、W.史密斯、貝林傑揮出，前2發是陽春彈，貝林傑則是1支2分炮。道奇隊過去單月最多轟是2018年6月的55轟，今天先被席格追平，再被W.史密斯打破，最後貝林傑再補1轟寫下國聯新高。

不過道奇隊總教練羅伯茲認為，今年狀況特殊，因應新冠肺炎疫情，大聯盟規定國家聯盟也要使用指定打擊（DH），當然比較容易締造新猷。不過他也肯定球員們的表現，「當然這還是一個重要紀錄，這段期間他們的才華真的展露無遺，令我感到十分驚喜！」

道奇隊目前戰績26勝10敗獨步大聯盟，且開季12個系列賽都沒輸過，這是1969年以來排名第5位的開季戰績。接下來道奇若再增加2個系列賽不敗，就可追平隊史紀錄（1977年），再度與雙城、金鶯隊並轡；然後再挑戰1990年紅人隊的紀錄，當年該隊曾寫下開季連17個系列賽未輸給對手的紀錄，後來還拿下當年的世界大賽冠軍。

(中時 )