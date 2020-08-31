美國跨國電信公司世紀互聯（CenturyLink）於周日（30日）早上發生服務中斷的意外，造成全球數個網站及應用程式短暫停擺，大幅依賴往復穩定性的遊戲平台亦受害。

美國專門 提供DNS託管服務、為使用者提供防護的Cloudflare也受到本次IP中斷影響，並於聲明中指出「這並非Cloudflare特定的網路中斷。世紀互聯的服務中斷影響到許多的網路服務，這當中也包括Cloudflare。」

由於Cloudflare是全球網路架構中的重要一環，可避免使用者受到過大網路流量以及網路攻擊的影響，Cloudflare停擺導致許多遊戲服務短暫地被中斷，例如索尼（Sony）的遊戲平台Playstation Network、微軟（Microsoft）的遊戲直播平台Xbox Live、電商平台亞馬遜（Amazon）以及串流平台（Hulu）。

據世紀互聯周日上午於推特（Twitter）的貼文指出，所有受到影響的服務都已恢復運作。

根據Cloudflare的網頁狀態，本次服務中斷為5xx 伺服器錯誤，Cloudflare並於貼文中指出，該企業偵測到轉訊服務商（ transit provider）出現狀況，並影響到使用此服務的資料中心。

據外國媒體報導，本次並非世紀互聯第一次發生IP中斷意外， 2018年時世紀互聯亦曾發生大規模服務中斷，影響到美國緊急救助電話911專線以及ATM提款服務。

(工商 )