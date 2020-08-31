37歲費男31日凌晨0時許，前往淡水區淡金路會所替友人喬債，費男未找到對方，先和會所人員爆發衝突，費男與會所人員拉扯時誤觸扳機自轟腹部，當場失去生命跡象，同行友人頭部也遭打傷。警方到場後，將2人送醫，並將會所內3名男子帶回調查釐清案情。

據了解，費男31日凌晨坐上36歲胡姓友人轎車前往淡金路找人討債，費男一下車就開槍示威，隨後進入會所找人，進去後卻找不到對方，開口詢問會所人員卻無下落，惱羞成怒下與會所內3人爆發衝突，現場混亂。

衝突中，費男再度拿出手槍，在與雙方拉扯時，費男不甚拿槍自轟腹部，倒臥地面失去呼吸心跳。警消到場發現費男肚臍左方有一處槍傷，勸架的費姓友人的朋友胡男頭部有明顯外傷，2人均被送往淡水馬偕醫院急救，費男傷勢嚴重，經救治後宣告不治。

警方表示，事發後迅速派員到醫院戒護，同時將會所內的35歲葉男、22胡男、23歲鄭男等3名人員帶回派出所調查，鑑識人員到場採證，在會所外採集到1枚擊發過的彈殼、3顆未擊發的子彈，會所內找到1枚彈殼，手槍彈匣還留有1發子彈，研判費男共帶了6顆子彈前來談判。

鑑識人員到場採證（戴上容翻攝）

淡水警分局表示，費男有毒品、傷害、妨害公務等前科，胡男也有毒品、槍砲前科，警方正調閱現場監視器釐清案情，將會把查扣槍枝連同子彈、彈殼一同送去調查，釐清槍枝來源，並調查衝突細節。

(中時 )