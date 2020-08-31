香港藝人謝霆鋒曾和張柏芝有6年婚姻，離婚後又復合前女友王菲，兜轉多年又相差11歲的姐弟戀，頗受外界注目。29日是他的40歲大壽，節目《中國好聲音》特地為他辦派對，和樂融融的團聚獨缺女友王菲。

謝霆鋒錄影當天碰巧生日，現場工作人員和導師不僅為他端出大蛋糕，還有紅色玫瑰花組字祝福，浩浩蕩蕩的粉絲齊聚戶外拉紅布條，排場相當盛大，謝霆鋒也特意打扮出席，梳起油頭又身穿襯衫配西裝背心，帥氣度破表，親手切蛋糕、接受眾人祝福。

現場的大夥兒齊聚一堂，就是不見王菲的身影，改成《中國好聲音》導師李健、李宇春、李榮浩等人作伴，謝霆鋒面露幸福又滿足的微笑，場面相當溫馨感人。

謝霆鋒40歲生日派對盛況。（圖／微博@中國好聲音）

事實上，謝霆鋒和王菲2014年上演世紀大復合後，感情生活便低調許多，6月時謝霆鋒在周杰倫的節目《周遊記》說：「杰倫真的是一個很可愛的人，我很喜歡這麼單純的人，但是世界上越來越少，我認識的像他這麼單純的，他跟王菲都是同樣單純的人。」難得放閃另一半的舉動，也間接化解6年來的分手傳言。

(中時新聞網)