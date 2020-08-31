士林電機（1503）上半年營運因中美貿易戰及新冠肺炎疫情雙重衝擊，營收下降，嚴格控管費用，獲利不減反增，第二季EPS略增至0.77 元、上半年EPS維持去年同期1.73元水準，31日下午將參加證交所主辦法說會，說明第二季財報結果及下半年營運展望。

士電今年第二季合併營收由去年同期65.9億元降至59.71億元，但嚴格管控營業費用，營業利益不減反增為5.0億元，營業外收入增加，稅前淨利由去年同期5.89億元增加至6.08億元，本期淨利4.17億餘元，淨利歸屬母公司3.99億元，EPS從去年同期的0.75元略增至0.77元。

上半年合併營收從去年同期132.56億元降至124.13億元，營業利益從去年同期10.58億元增加至11.66億元，稅前淨利12.81億元，本期淨利9.34億元，淨利歸屬母公司從去年同期8.99億元微增至9.0億元，EPS也維持去年同期1.73元。

台鐵日前公布，台電2018年更新「EMU500型電聯車電機系統」252輛列車標案，總計32.13億元，係由士電與日本三菱電機聯手得標，預計2023年完工。

(工商 )