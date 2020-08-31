上周五東京天然橡膠期貨持續攀高，為連5漲；因產膠國泰國疫情嚴重擴大，導致勞工大量短缺，引發市場對供應緊張擔憂，且上周上海期貨倉庫橡膠庫存下降了3.9%，提振買盤持續回補，膠價觸及六個月高點；TOCOM-指標12月期貨漲2%，報每公斤184.4日圓；新加坡SICOM-RSS3 9月期貨漲7%，報每公斤205.5美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨漲0.4%，收於每噸12660元人民幣。

亞洲橡膠現貨價格漲跌互見，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB漲逾2%，報每公斤59.9泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB跌0.4%，報現貨價每公斤138.85美分。

據天然橡膠生產國協會(ANRPC)公佈歷年資料，以往國內外天然橡膠產量於3-4月因停割期降至年內最低，自5月開始隨著產區割膠作業的展開而逐步提升並在8-9月達到年內最高水準，但因2020年受新冠疫情以及乾旱天氣影響，多個產區開割時間出現推遲，新膠產量自6月才開始逐步恢復，不過面臨膠工不足以及產區零星降雨等影響，新膠產出較過去幾年仍存在一定差距，供應緊張，有望支撐膠價續漲。(商品行情網)

(時報資訊)