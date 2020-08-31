空頭回補，激勵LME期銅觸及2年高點；據分析師預估，中國8月製造業採購經理人指數(PMI)可望升至51.2，將創下5個月高點，樂觀投資氛圍，吸引投資人空頭回補，激勵基本金屬期貨普漲，其中期銅觸及2年高點；此外，美元跌至1周低點，以及LME銅庫存量降至14年來低點，皆增加市場購貨意願，使銅市需求熱絡，亦支撐銅價走勢。

分析師表示，美國聯邦儲備理事會(FED)推出新的貨幣政策，該政策可能使利率維持低水平，將對美元構成一定壓力，可能進一步提振美元計價之金屬走勢。

上周五(8/28)報價，期銅上漲46美元，報每公噸6667美元；期錫上漲40美元，報每公噸17850美元；期鎳上漲176美元，報每公噸15367美元；期鋅上漲29.5美元，報每公噸2515美元；期鋁上漲19美元，報每公噸1800美元；期鉛下跌9.5美元，報每公噸1972.5美元。(商品行情網)

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