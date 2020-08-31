煉油廠威脅減弱，上周五美國原油期貨微跌0.2%；儘管颶風「勞拉」席捲美國路易斯安那州和德克薩斯州石油業核心地帶，造成至少6人死亡，並毀損了樹、建築物，所幸煉油廠並未因此遭受大規模淹水及破壞。業者表示，油價在上周初期上漲，主要是因為颶風產生的溢價，但颶風到來後，溢價被大幅削減的原因，主要是有跡象表明勞拉對於原油生產或煉廠活動影響有限。
據了解，趕在「勞拉」登陸前關閉的5家德州煉油廠有望近期啟動復工計畫，此外，美國油田服務公司貝克休斯(Baker Hughes)發表的數據指出，截至8月28日美國天然氣鑽井總數增加3座，來到72座，以至美國原油期貨終場以微跌作收；其中美國原油跌幅0.2%，倫敦原油跌幅0.09%。
美國NYMEX-10月輕質原油期貨下跌0.07美元，報每桶42.97美元；9月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.22美元；9月RBOB汽油漲0.04美元，報每加侖1.32美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.04美元，報每桶45.05美元。(商品行情網)
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