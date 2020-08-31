1.榮成(1909)：兩岸產能全開，H2看俏，三大法人28日回補，早盤漲逾4%。
2.正隆(1904)：南向投資，H2有信心，三大法人28日轉買超5470張，早盤漲逾5%，挑戰30元。
3.江申(1525)：沾光特斯拉，早盤跳漲逾5%，改寫前高。
4.奇鋐(3017)：前7月EPS2.86元，勝去年全年，三大法人連5日買超。早盤放量漲逾3%，收復5日線。
5.廣寰科(3287)：外資連3日買超，早盤亮燈漲停，登1年來新高。
6.宏佳騰(1599)：結盟台灣大，強攻車聯網，早盤勁揚逾8%，跳上年線。
7.生華科(6492)：新冠肺炎新藥申請美二期人體臨床，今拉出第三根漲停、進逼200元大關後遭賣單調節，盤中漲幅收斂至5%。
8.環瑞醫(4198)：未來將切入檢測、口罩等醫療器材，激勵股價連拉3根漲停歡慶。
9.明基材(8215)：上周五獲投信大買2852張，晨盤火速攻頂，登1年高。
10.太極(4934)：當沖盛行+股價位階偏低，吸引買盤搶進，股價連拉兩根漲停，改寫近4年半高價。
11.上緯投控(3708)：積極推展碳纖維應用布局，獲投信連9買相挺，晨盤攀高7%，改寫逾2年高價。
12.岱宇(1598)：居家健身風潮湧，下半年業績看旺，晨盤勁彈5%，衝上天價133.5元。
13.聚積(3527)：mini LED驅動IC獲三星、TCL採用，訂單滿手，早盤強漲逾4.5%，登近兩個月高價，離百元僅一步之遙。
14.瑞昱(2379)：亞馬遜推穿戴手環Halo，卡位可望拿下大單，股價走揚拚返400元大關。
15.陽明(2609)船運市場波動大，缺艙來得突然，運價後市持續看漲，晨盤躍上漲停、爆量鎖10.1元，衝上短波高價。
16.燁興(2007)：母公司燁輝攻商場沾光，外資調節暫緩，早盤闖上漲停價，鎖4.51元之天花板。
17.漢翔(2634)：F-16維修中心成立，產業效益將達2000億元，人氣爆棚，股價飆上32元漲停，創波段新高價。
18.中菲行(5609)：搶攻醫療需求物流單，法人估本季EPS上看2元，晨盤續攻漲停，再寫歷史高價。
19.炎洲(4306)：本業營運轉佳，活化資產效益發酵，今年EPS挑戰9年新高，外資連4買超，早盤帶量續漲近5%，再衝短波高點。
20.旭隼(6409)：上半年財報創佳績，千元大關有撐，多方出動攻高2%，穩在短均之上。
21達邁(3645)：5G新品拉高PI膜需求，投信連買超3日，今早股價再創高，漲幅逾8%。
22.康控-KY(4943)：新案遞延促使Q4動能強勁，今日除息，強勢向上走高拚填息。
23.詮欣(6205)：接單報佳音，9月起營運增溫，今早繼續跳高上攻，創2017年7月以來高點。
24.美琪瑪(4721)：擴充產能拚電動車市場效益漸現，資金進場量價齊揚，一舉攻漲停。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。