1.榮成(1909)：兩岸產能全開，H2看俏，三大法人28日回補，早盤漲逾4%。

2.正隆(1904)：南向投資，H2有信心，三大法人28日轉買超5470張，早盤漲逾5%，挑戰30元。

3.江申(1525)：沾光特斯拉，早盤跳漲逾5%，改寫前高。

4.奇鋐(3017)：前7月EPS2.86元，勝去年全年，三大法人連5日買超。早盤放量漲逾3%，收復5日線。

5.廣寰科(3287)：外資連3日買超，早盤亮燈漲停，登1年來新高。

6.宏佳騰(1599)：結盟台灣大，強攻車聯網，早盤勁揚逾8%，跳上年線。

7.生華科(6492)：新冠肺炎新藥申請美二期人體臨床，今拉出第三根漲停、進逼200元大關後遭賣單調節，盤中漲幅收斂至5%。

8.環瑞醫(4198)：未來將切入檢測、口罩等醫療器材，激勵股價連拉3根漲停歡慶。

9.明基材(8215)：上周五獲投信大買2852張，晨盤火速攻頂，登1年高。

10.太極(4934)：當沖盛行+股價位階偏低，吸引買盤搶進，股價連拉兩根漲停，改寫近4年半高價。

11.上緯投控(3708)：積極推展碳纖維應用布局，獲投信連9買相挺，晨盤攀高7%，改寫逾2年高價。

12.岱宇(1598)：居家健身風潮湧，下半年業績看旺，晨盤勁彈5%，衝上天價133.5元。

13.聚積(3527)：mini LED驅動IC獲三星、TCL採用，訂單滿手，早盤強漲逾4.5%，登近兩個月高價，離百元僅一步之遙。

14.瑞昱(2379)：亞馬遜推穿戴手環Halo，卡位可望拿下大單，股價走揚拚返400元大關。

15.陽明(2609)船運市場波動大，缺艙來得突然，運價後市持續看漲，晨盤躍上漲停、爆量鎖10.1元，衝上短波高價。

16.燁興(2007)：母公司燁輝攻商場沾光，外資調節暫緩，早盤闖上漲停價，鎖4.51元之天花板。

17.漢翔(2634)：F-16維修中心成立，產業效益將達2000億元，人氣爆棚，股價飆上32元漲停，創波段新高價。

18.中菲行(5609)：搶攻醫療需求物流單，法人估本季EPS上看2元，晨盤續攻漲停，再寫歷史高價。

19.炎洲(4306)：本業營運轉佳，活化資產效益發酵，今年EPS挑戰9年新高，外資連4買超，早盤帶量續漲近5%，再衝短波高點。

20.旭隼(6409)：上半年財報創佳績，千元大關有撐，多方出動攻高2%，穩在短均之上。

21達邁(3645)：5G新品拉高PI膜需求，投信連買超3日，今早股價再創高，漲幅逾8%。

22.康控-KY(4943)：新案遞延促使Q4動能強勁，今日除息，強勢向上走高拚填息。

23.詮欣(6205)：接單報佳音，9月起營運增溫，今早繼續跳高上攻，創2017年7月以來高點。

24.美琪瑪(4721)：擴充產能拚電動車市場效益漸現，資金進場量價齊揚，一舉攻漲停。

(時報資訊)