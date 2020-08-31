世界先進(5347)董事長方略看好8吋晶圓代工呈現供不應求的狀況可望將延續到2021年，上周三大法人聯手買超2573張，今股價開高1.9元達95.8元，持續在高檔整理之格局。

世界先進29日舉行家庭日活動，董事長方略指出，今年下半年半導體景氣可望比上半年好，目前8吋晶圓代工呈現供不應求的狀況，包括電源IC、驅動IC需求都很強勁，客戶也在詢問2021年的產能，預計8吋產能吃緊將延續到2021年。

方略指出，儘管今年有一些不確定性，但4G轉5G趨勢明確，8吋晶圓代工需求仍相當旺盛，整體產能可說是供不應求。針對漲價議題，方略表示，確實有聽到業界在討論價格調整，不過，公司著重與客戶長期的夥伴關係，包括產能支援等各方面會是整體性的考量。

世界先進於上季法說會表示，預期第三季客戶對晶圓代工需求與第二季相同，估單季營收80~84億元，季減2.7%至季增2.1%。

(時報資訊)