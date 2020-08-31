江蘇常州一名長腿女子，28日晚上在天寧區蘭陵銀河灣電腦城停車場，遭到葉姓前男友持磚塊追殺，受傷倒地後對方仍不放過，持續兇狠砸頭，當場血液四濺，送醫後不幸身亡。葉男釀下當街殺人案後，竟在微信朋友圈PO文：「今晚我殺人了」、「已經被我用磚頭砸死了」，還附上一張自己的照片。

葉男砸死前女友的「磚塊爆頭」影片近日在網路瘋傳，畫面中可見，身穿白色上衣男子，持磚頭猛砸身穿白色連衣裙女子，女子倒在地後試圖抬起頭來，又被男子撿起磚塊朝頭部猛砸數下，男子磚塊打碎後，又到2、3公尺處撿起另一塊磚頭，繼續朝女子頭部猛砸。

葉男行兇後，竟在其微信朋友圈PO文：「今晚我殺人了」、「已經被我用磚頭砸死了」，二人似乎有著深仇大恨。其中一則內容透露葉男的殺人動機「在南京我為他（她）付出多少？他（她）現在跟我到常州，跟別的男人去開房間，受不了。所以今晚把他（她）X掉。哦，不後悔 。」，是起不甘被戴綠帽的情殺。

葉男微信朋友圈發文說不後悔行凶，還透露砸死女子動機。（圖／現代快報）

常州警方當晚9時15分已將葉男逮捕，被砸的女子經搶救後仍宣告不治。

(中時新聞網)