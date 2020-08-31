蔡英文總統宣布開放美豬、美牛進口，引發各界爭議。衛福部長陳時中今(31)日接受《周玉蔻嗆新聞》電台節目專訪時被問到，何時得知開放美豬美牛一事？陳時中透露，是在美國衛生部長阿札爾來台之後才得知。

20200831周玉蔻嗆新聞 來賓｜衛福部長 陳時中 主題｜美豬美牛解禁各界炸鍋！？陳時中親上火線說明 影片專訪｜http://yt1.piee.pw/t39b5 由 Hit Fm聯播網-周玉蔻嗆新聞發佈於 2020年8月30日 星期日

陳時中表示，政府要開始跟國際接軌，對於是否開放美豬美牛，衛福部有很大的參與決策權，周玉蔻問陳時中，究竟是何時才知道要開放美豬美牛一事，陳時中回答，時序上記不太起來，周玉蔻接著問是在阿札爾來台之前還是之後？陳時中才說，是阿札爾訪台之後發生的事，但阿札爾來時也沒有跟他們討論到這件事。

阿札爾日前是在8月9日來台訪問，12日離開，國民黨副祕書長謝龍介昨爆料，阿札爾就是生產瘦肉精萊克多巴胺藥廠的老闆，來台是為了把美豬賣給台灣人；文傳會副主委黃子哲也說，阿札爾才結束訪台行程，政府就火速決定開放美豬美牛，質疑是否有與美國簽立密約，或諒解備忘錄。

國民黨台北市議員游淑慧在臉書揭露，萊克多巴胺是Elanco埃蘭科製藥所生產的藥物，而Elanco製藥過去是「禮來藥廠」子公司，阿札爾於2012至2017年曾擔任禮來公司美國分部總裁及藥廠說客團體董事會成員，「巧合得讓人不寒而慄！」。

(中時新聞網)