美國今年5月先是限制只要是出貨含有美國技術的半導體產品與服務給華為，須經美國同意，許多企業與華為的業務往來受到限制，美方8月再度緊縮禁令，讓第三方供貨廠商包括高通、聯發科都無法替華為提供晶片來源。不過，外媒報導指出，就算美國禁令一再加強力道，華為還是有辦法取得美國晶片。

據英國《金融時報》報導，華為的雲端運算業務成為該公司面對美國禁令的破口之一。華為的雲端運算業務提供客戶運算能力與存儲資料業務，包括提供AI服務，而這項業務的規模快速成長，今年1月，華為該部門業務與智慧型手機、電信設備等業務具有同等地位。

華為在大陸的供應傷透露，雲端運算業務是華為穩固在大陸市場的關鍵，因為北京當局打算透過公部門合約提高支持華為的力道。

面對美國禁令，華為的智慧型手機與消費部門前景堪憂，去年華為的消費部門就占整體營收1220億美元的一半。業內高層與分析師認為，雲端運算服務所需要的半導體需求仍獲准向華為出貨，其他的零組件也可在市場上採購，不會受到美國禁令限制。1名半導體產業高層透露，英特爾一直是華為伺服器晶片的供應商，英特爾去年獲得美國政府的出貨許可證，可以向華為銷售產品。

相較之下，全球晶圓代工台積電今年7月16日宣布，9月14日後無法繼續出貨華為，台灣IC設計大廠聯發科在今年5月後受到市場期待可以出貨華為，但在美國加緊禁令後被認為出貨無望，但上周聯發科透露，已經向美方提出出貨許可申請。

至於美國行動處理器大廠高通，則是在7月時就向美國政府遊說，若不能出貨華為，商機將被聯發科搶走，這有損美國本身利益，所以希望美國能通過該公司所提出的華為出貨許可申請。

(中時新聞網)