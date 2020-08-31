疫後新生活掀起居家運動潮，帶動家用運動健身器材銷售供不應求，喬山（1736）、力山（1515）健身雙雄出貨轉強，三大法人上周五（8／29）同步買超，今日早盤價量齊揚、股價分別大漲3-7％。
其中，力山漲幅逾7％、盤中最高站上98.30元，開盤短短1小時、成交量逼近1萬張；喬山漲幅也逼近3%，盤中最高74.60元，成交量破1300張。
喬山受惠這波居家運動風潮，業績快速增長，在家用健身器材成長動能延續下，7月營收達21.73億元、年增18.2％，創下單月歷史同期新高；前七月營收達133.4億元，年增4.3％。
法人表示，健身器材產業下半年進入銷售旺季，隨整體市場需求強勁，商用、家用銷售同增，搭配新通路與新產品的貢獻，預期將加速喬山下半年業績成長，營運表現可望逐季攀高。
此外，力山為美國健身新創公司PELOTON飛輪的最大供應商，及跑步機唯一供應商。第二季飛輪與跑步機需求大增，力山健身機出貨動能大幅增溫，第二季營收季增近33％。進入第三季，7月營收達10.83億元，月增46.3％、年增63.4％，創單月歷史新高；前七月合併營收為43.8億元，年增3％。
(工商 )
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