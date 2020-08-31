國內對於開放瘦肉精美豬的含量至今仍未定案，衛福部長陳時中今天表示，會先審視世界動物衛生組織與世界衛生組織國際食品法典委員會（Codex）的標準，再根據台灣人習慣的攝取量進行檢視，看這樣的標準是否符合國內需求來訂定。

陳時中說，外界質疑政府將台灣人民的健康拿去換取國際外交地位，但健康是基本價值，不可能拿來交換，會堅守安全做到讓人民安心。

外界質疑，開放美豬美牛究竟能為台灣換來什麼？陳時中回應，基本上這是以前在議定書上答應過的事情，若一個國家履約的能力都沒有辦法被國際認同，那我們就會寸步難行，重要的是如何建立台灣跟國際的信用來跟國際接軌。

蔡政府開放美豬美牛至今，地方政府群雄割據，紛紛宣布要透過自治條例做到零檢出，陳時中說，目前在法律上仍然是零檢出，因此要做也是明年一月開始，但相關的政策溝通，不管是跟地方政府還是跟人民溝通，都是我們政務體系要做的事。

有專家指出，豬肉內臟的瘦肉精殘留對人體影響更大，陳時中說，本來美豬就有在進口，只是要萊克多巴胺零檢出，以國內來說目前進口約佔一成，若將美國市場上有22％的豬肉用萊克多巴胺當作飼料來計算，佔比很小，至於內臟本來就可以進口，但是國內幾乎沒人在進，因為大家就是不喜歡吃，因此你很難去看到會有人拿一塊冷凍的豬肝在市場上賣，所以沒有市場就不會有人進口。

陳時中也說，目前已請食藥署規劃美豬美牛示範區，可能會在迪化街或另外選定一處傳統生鮮市場做示範，讓大家來指教這樣的措施夠不夠。

謝龍介指出美國衛生部長阿札爾具瘦肉精廠商的背景，陳時中表示這樣的言論就有些離譜，當時阿札爾部長來台也完全沒有提到瘦肉精的部分，雙方僅針對醫藥、醫材以及全球供應鏈重組的問題討論，還有提到新冠疫情不管是疫調還是篩檢，當然也有提到如何在國際組織參與上給予台灣支持。

(中時 )