捷克參議院議長韋德齊30日率領代表團訪台，大陸外交部長王毅表示強烈批評，指其在台灣問題上挑戰一個中國原則，就是與14億中國人民為敵，就是國際背信行為，還稱決不會坐視不管，一定要讓其付出深重代價。

據大陸外交部網站今日發出消息，表示正在德國訪問的大陸國務委員兼外長王毅，就捷克參議院議長訪台，向記者表示，「台灣是中國領土不可分割的一部分。在台灣問題上挑戰一個中國原則，就是與14億中國人民為敵，就是國際背信行為」。

他還說，「對於捷克參議長的公開挑釁及其背後的反華勢力，中國政府和中國人民決不會聽之任之、坐視不管，一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出深重代價」。

大陸駐捷克大使館昨日也表示，堅決反對建交國與台灣進行官方往來，敦促捷方恪守「一中原則」。

捷克訪問團包括8位參議員、布拉格市長賀瑞普、36家企業代表，以及學術、科研、文化界人士等，今將出席「台捷貿易論壇」，韋德齊下午2時會在政治大學創新育成中心國際會議廳發表演說。明天將至立法院發表演講，成為45年來首度於立法院演說的外國議長。

(旺報 )