上周五芝加哥穀物期貨多收揚，其中大豆期貨連五天上漲， 且漲近7.5個月高價 ，因市場持續擔心美國收成將低於預期；玉米期貨收盤走堅，因出口需求旺盛，擺脫了連五周下跌後的連三周上漲，而小麥期貨因獲利回吐而走低。

分析師指出，來自中國的強勁出口需求增加對大豆的看漲情緒，令豆粉和豆油期貨亦上漲，其中最活躍豆油合約盤中觸及1月中來最高價，且連五個交易日上漲。

美國農業部(USDA)周四公佈的出口銷售報告顯示，截至8月20日當周，美國2019/2020年度大豆出口銷售淨增5.04萬噸，市場預估為增加0-20萬噸，其中，對中國大陸出口銷售淨增16.86萬噸；當周，美國2020/2021年度大豆出口銷售淨增187.44萬噸，市場預估為120-220萬噸，其中，對中國大陸出口銷售淨增59.2萬噸。

終場9月玉米收漲1.75美分，報346美分，9月大豆漲13.25美分，報950.5美分，9月小麥跌3.25美分，報539.25美分，9月黃豆油漲0.08美分，報33.39美分，9月黃豆粉漲6.7美元，報301.6美元。(商品行情網)

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