波克夏·海瑟威控股公司（Berkshire Hathaway）董事長暨執行長巴菲特（Warren Buffett）周日在其90歲生日當天宣布，波克夏已經分別收購5家日本大型商社略高於5%的股份。

波克夏表示，過去約12個月在東京證交所透過一般交易，買進了5家日本商社的5%股份，這5家日本公司分別為伊藤忠商事（Itochu Corp）、丸紅（Marubeni Corp.）、三菱商事（Mitsubishi Corp）、三井物產（Mitsui & Co.）與住友商事（Sumitomo Corp）。根據上周五收盤價估算，這些持股價值約為62.5億美元。

對巴菲特而言，對這5大日本貿易商社的投資並非短線交易，波克夏表示計畫長期持有對這5家日本商社的投資，且對這5家公司之中任一家的持股最高可能增加到9.9%，這將取決於價格。波克夏亦承諾，除非獲得這些商社董事會同意，否則對其中任何一家的持股不會超過9.9%。

在談及對這些日本貿易商社的投資計畫時，波克夏提到了該公司對可口可樂、美國運通與穆迪等公司的長期、被動持有之投資方式。巴菲特表示：「我很高興讓波克夏參與日本、以及我們選擇投資之5家公司的未來，這些貿易公司在全球各地擁有許多合資企業，我希望未來或許會有互惠互利的機會。」

波克夏並表示，儘管這是一筆以日圓計的巨大押注，但在貨幣波動上的風險微乎其微，因為波克夏持有高達6255億日圓計價債券（約59.3億美元），其到期日分別都在2023年至2060年之間。

(時報資訊)