捷克參議院議長韋德齊率89人團昨抵台，31日上午參加「2020台灣?捷克－經貿暨投資論壇」，經濟部部長王美花表示，今天將與捷克簽署包括新創社群、精密機械合作等三個MOU，台灣與捷克之間的關係會繼續深化，我們與捷克擁有相同的價值觀，我們很歡迎這次捷克團為了經貿深化交流而來，希望藉由這樣的方法加深商業與產業合作。

近年中美貿易摩擦讓產業開始把「雞蛋分散」、再加上今年受到疫情影響，紛紛調整產業佈局。王美花表示，在後疫情時代裡，供應鏈是否要調整，本來就是各個企業要面臨的問題，台灣企業在捷克本來就有相關投資與基地，「捷克也是我們很好的朋友」，因為有這樣的背景，所以我們企業在增加投資、佈局增加歐洲市場時，可以很理所當然的選擇捷克。

王美花說，企業本來就會因為中美貿易戰、新冠肺炎疫情等，針對產業佈局進行各式各樣的調整，有些企業回台投資、有些前往東南亞、有些則是會往歐洲佈局，這是全球都在注意的供應鏈調整問題，我們也會協助企業協助調整。

(工商 )