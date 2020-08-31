為發展技職教育及縮短學用落差，教育部國教署近日核定109學年度「補助高級中等學校學生職場參觀與校外實習及提升學生實習實作能力計畫」，共503校次獲得補助，參與學生逾35萬人次。

此外，去年起也針對「全國技能競賽決賽」入選選手及「國際技能競賽」正選國手新增補助「訓練指導費」及「國手培訓材料費」，協助學校持續強化技術人才培育能量。

教育部國教署自104學年起補助相關計畫，成效良好。109學年度補助申請案已於今年暑假前完成審查，其中「學生職場參觀」共核定補助202校，10萬5688人次；「學生校外實習」共補助85校， 3793人次；「提升學生實習實作能力」共核定補助216校，24萬586人次。獲補助學校自暑假陸續開始執行。

另鑑於技能養成需長久時間，技能菁英學生透過大型競賽的訓練與高強度的競爭，更能有助於技術能力的養成，進而成為日後業界的人才來源。

因此，教育部國教署108年度起分別針對「全國技能競賽決賽」入選選手及「國際技能競賽」正選國手，新增補助「訓練指導費」及「國手培訓材料費」，為學校添加更多技職發展動力。

其中，「訓練指導費」108年度共補助88校450人次教師，訓練學生497位，受訓學生得獎率40％；今年度各校申請計畫已於日前召開會議審查，審查結果將有89校566位選手受惠。

「國手培訓材料費」108年度有17校25位國手受惠，締造2金、2銀、2銅及11優勝，得獎率77％；今年度預計將於國手遴選確定後，由各校提出申請，持續補助相關經費，鼓勵更多學生提升實力，爭取國際榮譽。

教育部國教署表示，為落實技職教育中務實致用的內涵，提升學生專業技能養成與精進，縮短學用落差，擴展就業能力，教育部將持續挹注教育資源，加強技術型高級中等學校專業群科學生職場實際體驗。

(中時 )