武術隊出身、以《英雄》、《葉問》電影一躍成為國際武打巨星的甄子丹，拚出成功事業的背後，是小他18歲的夫人汪詩詩，甄子丹在17周年結婚紀念日之際，製作影片揭密這段美滿婚姻的始末，告白娶了汪詩詩是「贏得人生最大的獎項」。

在汪詩詩之前，甄子丹曾有過一段僅維持1年的婚姻，跟前妻生了大兒子Jeff，離婚後他等了9年時間，才邂逅汪詩詩，兩人相差足足18歲，套句現在的話說，就是「父女戀」，而巨大年齡差距不妨礙兩人的真心相遇，甄子丹僅認識汪詩詩4天就交往，成為戀人不過3個月就閃婚，將這位多倫多華裔小姐冠軍、鑽石大王家的千金娶了回家。

而汪詩詩當時正是青春貌美且事業起飛之際，卻為了甄子丹，心甘情願淡出了觀眾視線，婚後給甄子丹添了一雙兒女，也將Jeff視如己出，在家相夫教子，甄子丹就曾說孩子能平安正直地長大，多虧了老婆汪詩詩教得好，讓他由衷感謝，汪詩詩正是人人口中那個「成功男人背後的偉大女人」。

而昨天是兩人的17周年結婚紀念日，甄子丹特地剪了影片，並在IG感性發文，「17年前的今天，我贏得一生中最大的獎項！我變得更快樂、更好且完整，都是因為妳！」，感謝老婆帶給他美好的生活，深情告白「我是如此深愛妳，期待與妳共度另一個17年！」。

(中時新聞網)