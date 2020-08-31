中央宣布今年開放美國牛肉、豬肉進口，因含有萊克多巴胺，因此備受爭議，今天就是開學日，不少家長擔心美國進口的牛肉和豬肉恐流入學生營養午餐，台北市教育局今早指出，與廠商合約一律簽訂使用國內的肉品，如有違約將列為拒絕往來戶。另外，北市教育局表示，本學期開始，推動電子支付，各類繳費將不會再有三聯單、四聯單。

台北市教育局主任祕書陳素慧表示，食用國產豬肉和牛肉，如果說廠商有違約，可就違約罰款或列為拒絕往來戶，現在北市營養午餐是50至60元，每餐廠商如都使用「3章1Q」的肉品，每餐每人將補助3.5元。

陳素慧指出，教育局每年約有8千萬的預算，針對都是使用「國產肉品」的廠商補助，營養午餐合約都有規定使用，這筆費用是政府額外補助，如果偷跑被抓到或被檢出不合格，會列為拒絕往來戶，而北市在109學年度，每個禮拜有2餐會使用有機蔬菜。

至於校園防疫的工作，陳素慧說，台北市目前沒有強制規定，但天氣比較熱有開冷氣就要配戴口者，一旦是非學校人員進入校園就要「實名制」登記，而進入秋冬會再加強衛生宣導，配合中央做調整。

針對各類費用不再有繳費單，國小5年級家長邱媽媽說，要完全改制應該給予家長更多的時間適應，沒有完全否定電子支付，但應彈性讓家長選擇，不是每個家長都會使用手機繳費；而針對營養午餐的部分，邱媽媽指出，會幫孩子帶便當，還是會擔心肉品的來源，畢竟過去也發生過很多食物中毒的案例。

(中時 )