李冰冰身材和外貌不像47歲。(圖／翻攝自微博)

李冰冰近日受邀上陸綜《快樂大本營》，在節目中和趙麗穎重現蔡依林17年前的招牌歌《說愛你》MV，47歲的她難得載歌載舞，舞技和唱功都在線，外貌更宛如逆齡回春，完勝小14歲趙麗穎。

李冰冰近日上《快樂大本營》，同場的還有戲劇女神趙麗穎，兩人和張昕宇一起重現蔡依林17年前的招牌歌《說愛你》MV，李冰冰和趙麗穎都換上MV中的2套不同服裝，載歌載舞少女味十足，讓人忘記她們的實際年紀。

這是李冰冰首次在螢光幕前又跳又唱，但舞技和唱功絲毫不遜色，對鏡頭露出甜美笑容，逆齡美貌和纖細身材，根本不像47歲，和小14歲趙麗穎站一起，也完全沒違和感，反觀趙麗穎或許有點緊張，臉上少有笑容，整個被李冰冰比下去，「沒比較就沒傷害」、「李冰冰完全沒變」。

不過也有不少粉絲認為，趙麗穎唱跳俱佳，而且人太甜了，根本不像生過小孩的媽媽，大讚她唱歌太好聽，「少女感十足」、「救命，我被趙麗穎甜暈了」。

(中時新聞網)