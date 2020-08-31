民進黨立委鍾佳濱今日於立院受訪表示，台灣豬肉9成是國產豬，只有1成是進口。豬農很清楚，台灣豬不怕美國豬，要拚來拚。

鍾佳濱指出，台灣豬今年已經從口蹄疫除疫。豬農最在意的是清楚標示，未來肉品加工市場，應要求清楚標示來源。因為台灣的消費市場幾乎是選擇國產豬，不愛國外進口的冷凍豬肉。

鍾佳濱說，現在主要是要注意肉品加工，比方說熱狗、香腸等等，可能會混充進口豬肉。但目前台灣主要進口來源是加拿大豬，而且加豬比美豬便宜，沒有理由廠商會選有萊克多巴胺的美豬而不選加豬。

鍾佳濱表示，請國民黨先對進口豬肉這件事，表達他們對於台美雙邊貿易協定的立場，若大家立場一致，再來討論如何維護國人健康。

鍾佳濱指出，自國際食品法典委員會（CODEX）在2012年7月公布萊克多巴胺安全值後，其實朝野政黨已經沒有在安全跟健康上有任何差異。請國民黨說明國家利益跟國民健康的立場為何。

近日教育部已行文要求校園使用國產豬，但國民黨要求修《學校衛生法》明文入法。鍾佳濱回應，可以討論，但請別說目前萊克多巴胺安全容許值會危害國人健康。

針對有些地方縣市要求萊克多巴胺零檢出。鍾佳濱說，在明年1月1日前，中央法規是，輸入台灣的豬肉不能含有萊克多巴胺。但一旦中央法規調整，地方法規沒有更改，這樣就有疑慮，請內政部去處理。

鍾佳濱表示，目前《食安法》規範中，是禁止牛的部分部位，若國民黨要討論修法也歡迎。

鍾佳濱重申，2012年7月CODEX已公布新的數據，民進黨立場就是符合科學立場，完全是前後一致，倒是國民黨請去看看自己現在和當年的言論有什麼不一樣。

(中時 )