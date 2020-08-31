8月31日是新學年度開學，有鑑於新冠疫情蠢動，台中市各級學校仍要求師生每天入校前完成體溫量測，以建議戴口罩取代全口罩，市長盧秀燕也特別到北區立人國小視察，一一向小朋友們問早，更了解校園防疫物資整備狀況，她強調，市府也備妥超過150萬個口罩，並補助各校採購防疫物資，讓孩子安心學習、家長放心，全力守護孩子安全。

盧秀燕為了解學校防疫情形，開學日一大早即前往北區立人國小視察各項防疫工作，並親切問候學童與家長，絕大多數學生皆自發性配戴口罩入校，校方也利用電子監測量測體溫，盧市長表示，學校防疫工作做得相當良好，上學秩序也很好，且師生數達700人的學校，均使用紅外線熱感應儀，可以更快速有效的量測體溫，讓孩子們好好開學。

台中市針對師師生數達700人的學校，均使用紅外線熱感應儀，可以更快速有效的量測體溫。（馮惠宜攝）

教育局表示，教育局已要求各校於師生每天入校前完成體溫量測，在家量或到校量均可；如有身體不適症狀，避免到校上班上課；教室保持通風良好、儘量維持社交距離、鼓勵配戴口罩。

此外，為防範疫情，教育局及各級學校已備妥口罩153萬4200片、酒精2萬3877公升、額(耳)溫槍7070支；另師生數達700人的學校，也均配置有紅外線熱感應儀；並挹注經費2219萬元，補助各校用以辦理防疫衛教宣導、環境消毒及採購防疫物資，希望讓師生在校安心學習、家長放心。

另為維護幼兒園安全，教育局已請各園在開學前完成各項設施設備檢核及環境消毒整備工作，讓家長安心送托。配合中央流行疫情指揮中心規定，台中市補習班及兒童課後照顧中心上課務必佩戴口罩，並希望大家都能養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

(中時 )