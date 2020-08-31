美國聯準會(Fed)主席鮑威爾在傑克遜霍爾全球央行年會上發表談話，重新審視當前貨幣政策框架，闡述聯準會新的通貨膨脹目標策略。

上周公佈最新修改後的貨幣政策長期策略文件，其中最重要為宣佈採用「平均通膨目標制」，意味著聯準會不再力求通膨目標一直穩定在2%，而是在其設定的時間區間，平均通膨水平穩定在2%。這意味著即便短期外部衝擊讓通膨目標脫離，不會再讓聯準會寬鬆貨幣政策加碼。

這項作法將對金融資產價格造成影響。通膨上升不利於債券需求，因債券的票面利率固定，當通膨升溫時，債券固定收益的實際購買力將下滑。康和投顧產品研究部副總黃詣庭表示，預期聯準會在9月FOMC會議修改前瞻指引的可能性明顯增大。

今年以來美國10年期公債由元月的1.92附近一路下跌，至8月初最低來到了0.51%。Fed「平均通膨目標制」新政策框架，對10年期公債殖利率的影響將逐步顯現。10年期公債殖利率將偏向溫和向上。

平均通膨目標制（Average-inflation Targeting）可以視作傳統通膨目標制和價格目標制的混合產物。平均通膨目標制終極目的都是提振投資人的通膨預期，進而刺激企業與家庭的信貸需求，支撐產出增長和就業，不過若實施短期內將削弱貨幣寬鬆對於風險偏好的支撐，美元匯率和跨資產波動率有可能將同時走高。

另一方面，若發生通膨不如預期，更將引發股市、債市、匯市之波動度上升、10年期美債利率或跌向零等現象，因此也是考驗央行政策可信度之問題。

黃詣庭表示，聯準會的新政策框架之下，意味著希望能引導通膨預期增溫，此將推升名目利率走揚，無風險利率可能脫離今年第一季以來的極端低水準，而無風險利率走揚可能壓縮當前成長股、科技股所享有的高本益比，並促使金融市場出現重新資產配置(reallocation)。

受惠於市場利率走揚的金融類股，以及受惠於景氣循環脫離谷底的循環性股票及股價相對偏低的價值型股票，將可能受到投資人青睞，但在資產調整的過程，金融市場波動難免，建議投資人保留較高現金水位，抵禦市場波動，逢低布局長線優質標的。

(時報資訊)