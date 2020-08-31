在生日當天拿下勝投可遇不可求，何況是39歲高齡，紅雀隊老將溫萊特（Adam Wainwright）今（31）日做到了，也送給自己一份最佳生日禮物。

對印地安人隊之戰溫萊特先發，完投9局用了122球，送出9次三振，被敲4支安打，含1發2分全壘打，全場就只失這2分，終場紅雀以7比2贏球，他拿下勝投，戰績3勝0敗、自責分率僅2.65，真是老當益壯！

這是溫萊特生涯第23場完投，他是當前大聯盟最老的現役投手，上次完投是2016年7月16日，對手是馬林魚。暌違4年再締造佳績，賽後溫萊特表示：「有了很多努力訓練，加上許多人的付出，幫助我還有能力繼續投球，我也才有目前的表現。」

談到間隔4年又締造完投，溫萊特說，「當你3年前做過這件事，幾年後又有能力去完成，尤其在我這個年紀來說是很瘋狂的，今天真是一場瘋狂的比賽。」此役他中止紅雀隊最近的4連敗，拿下完投勝時忍不住哭了，資深鐵捕莫里納也上前與他相擁致賀。

溫萊特這一戰竟投了122球之多，他說，球隊之前4連敗，牛棚燃燒過頭需要休息；賽前投手教練麥道斯就交待他要投120球。而他本來就很耐投，撐完第7局是常事，沒想到竟然完投勝，等於讓牛棚放假1天；接下來馬上就要對紅人隊3連戰，後援投手群稍微可喘口氣。

(中時 )