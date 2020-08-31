國民黨宜蘭縣議會黨團今天（31日）表示，政府28日突襲宣布將開放含有瘦肉精的美國豬肉進口，並放寬30個月齡以上的美牛輸入台灣，批蔡英文「不應該以人民的健康來換取美國人的資源。」國民黨議員也齊聲高喊「瘦肉精，害人精，害死人民是小英！」

國民黨議員提案：建議縣府依現行《宜蘭縣飲食健康權自治條例》第10條之一增列「製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列之豬肉及相關製品，不得檢出乙型受體素」，如檢出10ppb以下，處3萬元到15萬元罰款，超過10ppb以上處罰6萬元至2億元罰款。

議員陳鴻禧表示，中央政策忽然轉變，但台灣人飲食習慣跟歐美不同，尤其台灣人喜歡吃內臟，蔡英文政府不應該換了位置就換了腦袋。

國民黨宜蘭縣議會黨團指出，面對問題肉品的入侵，宜蘭縣民只能尋求自保，不讓問題肉品出現在市面上，國民黨團呼籲縣府，立即根據有關法規，行使地方職權，拒絕開放美豬，捍衛豬農的權益。

此外，國民黨執政的三星鄉，也決定從即日起，三星鄉立幼兒園全面禁止食用含有瘦肉精的肉品，並立即對鄉內所有業者、店家宣導不要使用含有瘦肉精的肉品，一旦經查報確定使用，立刻對外公布名單。

對於國民黨宜蘭縣議會黨團呼籲縣府跟進拒絕開放美豬，宜蘭縣長林姿妙預計在今天下午出席「捍衛豬農生計，全力為縣民食安把關」記者會表達立場。

(中時 )