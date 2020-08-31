精密機械金屬加工大廠時碩工業31日上午將參加證交所與寬量國際共同主辦線上法說會表示，時碩看到汽車產業景氣及需求從2020下半年起開始回溫，時碩在電動自行車及自行車等工業應用大有斬獲，新布局大陸醫療器械，汽車、工業應用、醫療器材及航太四大領域將是時碩下半年營運增長的動能。

時碩上半年合併營收16.2億元，年減13％，稅前淨利5,836萬元，稅後淨利4,785萬元，EPS為0.71元。時碩表示，多元專精的布局營運模式，分散因疫情所造成系統性的風險，讓時碩營收表現優於同業。時碩年減13％，表現相較比同業2020年上半年營收年減18％～35％好。

時碩指出，汽車事業需求從下半年起回溫，預計2021年會有顯著的成長。工業應用零組件的營收也可望持續成長。航太方面雖具挑戰，但因為中美貿易衝突及疫情對產業體質較差的供應鏈產生衝擊，時碩預期國際航太客戶會有供應鏈的重整與轉單效應發生。

時碩強調，時碩持續在各利基市場開發新商機，提升一站式全方位整體競爭優勢。策略是延續與連結時碩在汽車產業所奠定的基礎，透過攜手合作世界領先汽車零組件製造商，包括 Nidec與BorgWarner，時碩已跨入熱門的電動車市場。時碩因策略明確、團隊穩定與提前布局，預期2021年汽車相關需求可望強勁成長。

時碩指稱，時碩與全球第一馬達供應商日本電產（Nidec）合作開發電動車用零組件，用於電動輔助轉向系統（EPS）的馬達外殼。時碩認為，2020年第二季是汽車事業群的營運谷底。需求已於7、8月逐漸回溫，基於目前客戶的訂單狀況，時碩預期2021年需求將強勁成長。

時碩指出，時碩以自行車皮帶鏈條專用齒輪耕耘電動自行車等工業應用有成，下半年高階自動車及電動車需求勝過上半年，預期2021年會有更強勁的成長動能。工業應用事業群包括電動與高階自行車因產品因疫情而受益，後疫情，消費者對健康與移動的重視，會保持高成長動能。時碩指出，時碩致力尋找創新的工業應用，AI機器人是時碩工業應用事業群中的新成長動能之一。

時碩指稱，航太業雖具挑戰，時碩生產起落架零件、引擎零部件、飛行控制制動器與近接感測器零組件等航太應用上半年營收占比一成。疫情雖衝擊航太產業，時碩供應鏈的穩定、風險控管與財務穩健，透過垂直整合與水平合作，時碩持續打造全方位服務的優勢，持續不間斷地服務全球航太客戶。 時碩表示，微創醫療器械零組件是時碩新事業領域，時碩已預見其強大的成長潛能。結合時碩在全球高端汽車與航太市場的市場口碑，時碩已與大陸領先的醫療器械製造商展開合作，搶攻大陸醫療器械國產化商機。

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