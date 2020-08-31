食藥署今天宣布有條件核准高端疫苗生物製劑公司對於新冠肺炎疫苗的第一期臨床試驗計畫，這也是國內繼國光、聯亞兩大藥廠後第三家取得核准疫苗試驗的公司。

食藥署官員指出，考量到目前高端公司已補齊相關的安全性資料，以及國內緊急公共衛生的需求，因此有條件核准高端公司所開發的棘蛋白疫苗進入第一期臨床試驗，可開始進行收案，待最後的施打前數據補齊後，就可開始進行施打。

官員透露，高端公司的合作對象與國光一樣都是台大醫院，預計收案人數約六十人上下，與先前的國光疫苗人數相當，而目前國光疫苗已開始進行施打，據藥廠方先前指出，第一波施打者狀況都相當良好，應有望按原定計畫進入第二期臨床。

目前國內共有三家藥廠針對新冠疫苗開發向食藥署送件申請，分別是國光、聯亞、高端，目前三家公司都依序取得第一期臨床試驗的核准，至於由安特羅公司所開發的新冠DNA疫苗，根據食藥署官員指出，目前仍未收到遞件，進入第一期臨床試驗的計劃仍然要等等。

(中時 )