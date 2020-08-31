總統蔡英文28日宣布，開放含「萊克多巴胺」美國豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，引起總統府與新北市長侯友宜隔空互嗆時空背景問題。對此，律師葉慶元分析前總統馬英九、總統蔡英文兩人執政時，各自採取的政策後認為，蔡失去外交上的槓桿。他也斷言，瘦肉精美豬其實只是「頓號」，「後面美國跟日本還會逼我們進口或高價購買更多其他的商品」。

開放美豬、美牛進口持續延燒，儘管蔡政府以「時空背景不同」為政策辯護，仍無法堵住各界對於「雙重標準」的質疑。侯友宜昨指出，總統府回應時空背景已經不一樣、國際標準不一樣，但是國際標準自2012年開始美豬美牛標準即10ppb，都沒有變過，當時即要求美豬「零檢出」，至今也沒變過，變的應該是總統，總統應該把時空環境背景不同說清楚，「真的是總統您改變了整個方向！」

葉慶元也在臉書指出，馬英九執政時，採取的政策是親美、友日、和中，所以還能夠挾中制美或以美抑中，一方面要求大陸允許台灣有更寬廣的國際經貿外交空間，另一方面則持續拒絕瘦肉精美豬輸入台灣。而蔡總統因為向美日一面倒，就失去了外交上的槓桿，只能被美日予取予求。

葉慶元示警，瘦肉精美豬其實只是「頓號」，他說美國跟日本還會逼我們進口或高價購買更多其他的商品。

(中時新聞網)