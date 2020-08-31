美國軍機近期在台灣附近動作頻頻，環球網報導，8月30日，1架美國海軍EP-3E電子偵察機被曝疑似直接從台灣起飛，但目前尚未能提出直接證據。

據「南海戰略態勢感知」計畫平台8月30日發佈的消息，1架美國海軍EP-3E電子偵察機（AE1D91）當天出現在台灣以北近空，後經由東海前往日本，軌跡較為異常。這架EP-3E昨天曾前往台灣南海南部偵察，之後便沒有收到其來自沖繩嘉手納空軍基地的起降信號，疑似是直接從台灣起飛。

但「南海戰略態勢感知」計畫平台也表示，美國軍機「詭異」的飛行軌跡，也不排除信號錯誤導致軌跡偏差的情況。目前暫未看到台灣方面對此事的回應。

北京大學海洋研究院2019年4月9日舉行「南海戰略態勢感知計畫」平台上線儀式，該平台由胡波領銜，中國南海研究院院長吳士存、南京大學國際關係研究院院長朱鋒、北京大學法學院副院長李鳴等擔任顧問委員。胡波表示，目前已有國內外50餘名專家學者參與其中，未來將繼續邀請國內知名專家學者參加。

6月9日，美國海軍一架波音C-40運輸機9日上午從日本沖繩起飛後，飛越台灣上空，飛離後持續往台灣西南部方向前進。有台媒爆出美軍機在台灣機場「降落5分鐘」，對此國防部發言人史順文回應稱，美軍機確實航經台灣上空，但並未在台灣任何一個機場降落。

2015年4月1日，兩架美國F-18戰鬥機曾因機械故障「迫降」台南機場。台軍方表示，這是基於人道立場和依照國際慣例，協助美國軍機降落，排除故障。

對於美國軍機在台灣空域的飛行行為，大陸外交部發言人華春瑩曾表示，美方此舉嚴重違反國際法和國際關係基本准則，陸方對此堅決反對、予以強烈譴責。陸方敦促美方恪守一個中國原則和陸美三個聯合公報規定，立即停止此類非法、挑釁行徑。陸方將採取一切必要措施，堅決維護國家主權、安全、發展利益。

中國社科院台灣香港澳門法研究中心主任陳欣新也曾表示，如果美軍機降落台灣機場，實際上是一種變相支持台灣擁有所謂「主權地位」的擦邊行為。「根據中美之間三個聯合公報，美國承認世界上只有一個中國，就是中華人民共和國，台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，所以美國的軍機飛到台灣上空，如果遇到突發情況需要降落，應該向中華人民共和國政府申請，而不應該是向台灣當局申請。」

大陸國防部也曾用「三個嚴重」回應美軍艦機頻繁現身台海的問題，國防部發言人任國強2020年3月26日曾表示，近一段時間以來美方在台灣問題上消極動作不斷，嚴重干涉中國大陸內政，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重毒化陸美兩國兩軍關係，「向台獨勢力釋放錯誤信號，是極其危險的」，中國大陸絕不允許外國勢力打「台灣牌」，絕不容忍任何形式的「台獨」分裂圖謀和行徑。他說，解放軍進行戰備巡航等軍事行動旨在維護國家主權和領土完整，維護台海地區和平穩定，維護兩岸同胞的共同利益。

(中時 )