中央宣布明年起開放進口美豬美牛，放寬含有萊克多巴胺，俗稱瘦肉精的豬肉進口，雖強調是符合國際食品法典委員會的標準，沒有食安風險，仍引起諸多質疑聲浪。地方縣市，像是北市、台中、南投等9個地方縣市不認同中央做法，以地方自治條例為由，拒絕開放瘦肉精美豬，日前衛福部長陳時中回應，各縣市不能自訂標準、一國多制，打臉地方，而今日他再度接受訪問時表示，「美豬吃好幾輩子健康都不會有問題」。

陳時中針對美牛美豬，受訪時發表看法

陳時中日前在媒體鏡頭前表示，自己願意帶頭吃美豬，並且拍胸脯說，含萊克多巴胺的美豬並沒有食安風險。今（31）日他在接受廣播節目《周玉蔻嗆新聞》專訪時，主持人周玉蔻問及「一輩子吃多少美豬才會生病」？他強調，正常狀態下美豬吃好幾輩子都不會有問題。」隨後他更說道「即便一天吃33塊豬排（排骨），吃5至10年，也不會有萊克多巴胺相關的健康風險，因為不是所有的豬排都是美豬，也不是所有美豬都是瘦肉精美豬」，他表示這種說法太極端，並向主持人表示「怎麼可能一天吃33片」？

陳時中提及自己身為政務官，有責任說清楚政策。雖說美豬美牛的進口是一項政治決定，但背後也要有科學基礎和專業把關。他更補充說道，外界許多專家皆用極端值去算，才會得出萊克多巴胺美豬傷身的結論，若像日本大胃王那吃一整桶（豬肉）的話，先不談萊克多巴胺，心血管一定先出問題。

而行政院長蘇貞昌日前也在臉書發文表示，美國僅有22%使用萊克多巴胺，比例相當低，就算是選擇萊克多巴胺美豬，每天要吃33片排骨，長期食用5至10年才會超標，而依體重也會有所不同。文末更強調，「依據國際標準、嚴格監督過程及保護畜牧產業的前提下，讓台灣大步走出去，有政府請安心」。

(中時新聞網)