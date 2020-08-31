40歲溫兆宇（小彬彬）的大兒子小小彬由於外型可愛，2009年和安以軒、吳建豪搭檔演出《下一站，幸福》暴紅，魅力襲捲兩岸各地，不過隨著年齡的增長，他將重心轉為課業，31日逢開學日，在爸爸的陪伴下，小小彬邁入高一新生活，15歲的近況也曝光了。

小彬彬31日上午在臉書上傳父子照，高興地表示：「兒子高一了，當我學弟了。要認真上課喔。」畫面中，他穿著休閒服，摟著兒子的肩膀，小小彬留著跟兒時差不多的髮型、戴著口罩，身穿華岡藝校的制服，明顯脫離稚氣，身高也成長不少，跟約170cm的爸爸相去不遠，網友看了直呼：「哇這麼快？長大了讀高一了」、「真的很帥父子倆」。

小小彬繼承到爸爸的表演細胞，2歲以新版《星星知我心》出道，可愛又有精湛演技，一瞬間成為當紅童星，通告、戲約接到手軟，不過他升上國中後，把生活重心放在課業，甚至不希望一直受到關注的感覺，要求爸爸「不要再接戲，讓我好好上課，只接公益性質的活動就好」。

小小彬本來刻意不想走影視表演科，但後來爸爸用自己當年讀華岡藝校的經驗鼓勵他：「如果你的興趣是往這方面走，就去讀吧，當初我讀華岡時，同學都是在比帥比美的，聊得話題也都跟表演相關，你在這樣的環境，就不會覺得自己跟別人不一樣，會比較開心。明明有興趣卻刻意閃躲也不太好，既然有天份就好好發揮，不用再擔心，也不用刻意壓抑自己的興趣專長。」小小彬把爸爸的話聽進去，目前已成為華岡藝校的新鮮人。

(中時新聞網)